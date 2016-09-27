Дверь российского поезда "Москва – Ницца" отвалилась на полном ходу

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В российском поезде "Москва – Ницца" рядом с австрийским городом Санкт-Пёльтен в федеральной земле Нижняя Австрия на полном ходу отвалилась дверь одного из вагонов. Причины ЧП выясняют инженеры из России, пишет ТАСС со ссылкой на компанию "Австрийские федеральные железные дороги" (OeBB).

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 23 сентября, когда поезд проходил через тоннель. При этом дверь осталась лежать на путях, и на нее наехал междугородный экспресс ICE "Вена – Гамбург", который ехал после российского поезда. Дверь зацепилась за вагонную тележку немецкого состава, из-за чего ему пришлось остановиться в тоннеле. Около 300 пассажиров поезда эвакуировали, а движение по этой железнодорожной ветке приостановили.

Телекомпания ORF передает, что в данный момент поезд из РФ стоит в депо в городе Санкт-Пельтен, к нему не подпускают посторонних. Съемка состава также запрещена.

Специалисты из Австрии отмечают, что сложно определить причину инцидента. По словам специалиста по технической эксплуатации подвижного состава Университета Санкт-Пёльтена Отфрида Кнолля, поезд при въезде в тоннель выталкивает крупную массу воздуха. Она обтекает поезд, из-за чего в тоннеле образуется ударная волна и вакуум.

Однако в компании OeBB уточнили, что все поезда проходят спецтесты и выдерживают такую ударную волну на скорости 200 км/ч.