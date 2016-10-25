Движение транспорта закроют на пр. Социалистическом в Барнауле 27 октября
Движение будет ограничено 27 октября по четной стороне
25 октября 2016, 14:36
Фото: mezhvaur.nichost.ru
Часть проспекта Социалистического будет перекрыта для движения в Барнауле 27 октября с 11.00 до 13.00. Проезд будет закрыт от улицы Мало-Тобольской до улицы Ползунова по четной стороне, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Такая мера вызвана проведением праздничных мероприятий, посвященных 68-летию со Дня пуска первого трамвая в Барнауле и Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Участников автомобильного движения просят выбирать заранее пути объезда.
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