Движение транспорта закроют на пр. Социалистическом в Барнауле 27 октября

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Часть проспекта Социалистического будет перекрыта для движения в Барнауле 27 октября с 11.00 до 13.00. Проезд будет закрыт от улицы Мало-Тобольской до улицы Ползунова по четной стороне, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Такая мера вызвана проведением праздничных мероприятий, посвященных 68-летию со Дня пуска первого трамвая в Барнауле и Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Участников автомобильного движения просят выбирать заранее пути объезда.