Двое безработных на Алтае вскрыли сельсовет и «обнесли» пять сейфов

Глава алтайского села Ащегуль обратился в полицию и рассказал о том, что неизвестные ограбили здание сельсовета. Подробности рассказали в региональном главке МВД.

Мужчины проникли в здание, взломали пять сейфов, но не смогли найти в них ничего ценного. Они были настойчивы в своём желании разжиться деньгами и нашли в одном из помещений две тысячи рублей.

Сотрудники полиции быстро задержали подозреваемых. Ими оказались два безработных мужчины.

Они пояснили, что оперативно пропили украденное.

В отношении них возбуждено уголовное дело.