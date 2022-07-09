Двое безработных на Алтае вскрыли сельсовет и «обнесли» пять сейфов
Добычей злоумышленников, которые проделали большой объём работы, стали две тысячи рублей
9 июля 2022, 20:25, Илья Звягинцев
Глава алтайского села Ащегуль обратился в полицию и рассказал о том, что неизвестные ограбили здание сельсовета. Подробности рассказали в региональном главке МВД.
Мужчины проникли в здание, взломали пять сейфов, но не смогли найти в них ничего ценного. Они были настойчивы в своём желании разжиться деньгами и нашли в одном из помещений две тысячи рублей.
Сотрудники полиции быстро задержали подозреваемых. Ими оказались два безработных мужчины.
Они пояснили, что оперативно пропили украденное.
В отношении них возбуждено уголовное дело.
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