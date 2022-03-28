Двое человек погибли в результате стрельбы в израильском городе Хадера

Вечером 27 марта в израильском городе Хадера двое мужчин открыли стрельбу по прохожим. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), пишет РБК.

По данным боевиков, от рук нападавших погибли двое человек, ещё 10 пострадали. Израильские СМИ со ссылкой на экстренные службы при этом сообщают о шести раненых.

Террористы были нейтрализованы полицейскими, которые находились в ресторане неподалёку. Трое из них во время операции получили травмы.