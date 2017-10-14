Двое москвичей украли орбиты планет Солнечной системы на ВДНХ

Фото: whatwhen.ru

В Москве два местных жителя украли орбиты планет с монумента Солнечной системы у ВДНХ. Об этом говорится в Telegram-канале Mash.

Сообщается, что мужчины спилили часть памятника и незаметно вынесли. Траектории движения планет сделаны из латуни, поэтому, предположительно, воры хотят выручить деньги.

Подчеркивается, что пропажу орбит планет обнаружил случайный прохожий пару дней назад.