Двое москвичей украли орбиты планет Солнечной системы на ВДНХ
Вероятно, злоумышленники хотят выручить деньги за украденное
14 октября 2017, 18:54
Фото: whatwhen.ru
В Москве два местных жителя украли орбиты планет с монумента Солнечной системы у ВДНХ. Об этом говорится в Telegram-канале Mash.
Сообщается, что мужчины спилили часть памятника и незаметно вынесли. Траектории движения планет сделаны из латуни, поэтому, предположительно, воры хотят выручить деньги.
Подчеркивается, что пропажу орбит планет обнаружил случайный прохожий пару дней назад.
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