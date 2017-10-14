Двое москвичей украли орбиты планет Солнечной системы на ВДНХ

Вероятно, злоумышленники хотят выручить деньги за украденное

14 октября 2017, 18:54

Фото: whatwhen.ru

В Москве два местных жителя украли орбиты планет с монумента Солнечной системы у ВДНХ. Об этом говорится в Telegram-канале Mash.

Сообщается, что мужчины спилили часть памятника и незаметно вынесли. Траектории движения планет сделаны из латуни, поэтому, предположительно, воры хотят выручить деньги. 

Подчеркивается, что пропажу орбит планет обнаружил случайный прохожий пару дней назад.

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