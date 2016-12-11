Двое мужчин в Пскове попытались ограбить магазин с пустой кассой

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Двое неизвестных мужчин в Пскове попыталась похитить деньги из пустой кассы во одном из городских магазинов, пишут "Известия" со ссылкой на Псковскую ленту новостей.

Отмечается, что инцидент произошел утром в субботу, 10 декабря. После нападения грабителей в магазине сработала кнопка тревожной сигнализации, и через три минуты на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Продавец магазина рассказала им, что в здание ворвались два мужчины и стали требовать деньги, которых в кассе не оказалось. Это расстроило налетчиков, после чего они скрылись, пишет "КП".

Гвардейцы поймали злоумышленников по "горячим следам" неподалеку. Задержанных мужчин, одному из которых 29 лет, а другому - 41 год, доставили в полицию.