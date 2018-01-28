Двое подростков обстреляли трамвай из пневматики в Санкт-Петербурге

Двое подростков обстреляли окна трамвая на пересечении проспектов Просвещения и Культуры на севере Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.

Одним из задержанных оказался 14-летний житель Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В результате инцидента никто не пострадал.