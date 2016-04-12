Двоих детей покусали поросята в контактных зоопарках Уфы

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Доследственная проверка назначена по сообщениям СМИ о случаях укусов детей животными в зоопарках Уфы, сообщает РИА Новости.

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Прочее Алкоголь нашли в крови девочки, пострадавшей от нападения тигра в Барнауле

Ранее местные СМИ написали, что в двух разных контактных зоопарках животные покусали маленьких детей. В обоих случаях речь идет о нападении поросят, которые якобы схватили за пальцы девочек четырех и двух с половиной лет.

Отметим, что в контактных зоопарках посетители могут брать на руки, играть, гладить и кормить животных.

Как ранее сообщало ИА "Амител", вечером 10 апреля в зоопарке Барнаула тигр напал на 13-летнюю школьницу. Пьяный подросток перелез через ограждение и хотел сфотографироваться с хищником. Тигр схватил ее за ноги. Девочка получила многочисленные раны и была госпитализирована. Сейчас ее жизнь вне опасности.