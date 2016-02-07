Дворник нашел новорожденного в мусоропроводе на юге Москвы

Дворник нашел младенца в отстойнике мусоропровода в одном из жилых домов на юге Москвы, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, мужчина обнаружил новорожденного ребенка утром 7 февраля. Дворник тут же вызвал "скорую помощь", ребенка госпитализировали в больницу. Сейчас ему оказывается необходимая помощь.

В данный момент уже установили личность матери и задержали ее, говорится в сообщении. С ней проводятся следственные действия, которые направлены на выяснение обстоятельств инцидента. Вскоре ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По факту покушения матери на убийство младенца возбуждено уголовное дело.

"Интерфакс" добавляет, что дворник нашел ребенка в полиэтиленовом пакете.

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