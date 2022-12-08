Двух человек спасли из пожаров в Заринском районе
В одном из загоревшихся домов находился пожилой человек с ограниченными возможностями здоровья
Пожарные спасли двух человек из горящих домов в Заринском районе. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
В 05:33 диспетчер получил сообщение о пожаре в жилом доме в селе Сосновка. Очевидцы рассказали, что в этом доме живёт пожилой человек с ограниченными возможностями здоровья.
«Первыми к месту пожара прибыли добровольцы СПК „Фрунзе“, водитель Николай Чирков в ходе разведки обнаружил в одной из комнат хозяина дома без сознания и вывел его на свежий воздух», — сказано в сообщении.
Возгорание удалось быстро ликвидировать.
Второй пожар произошёл в жилом доме в Заринске. Здесь из горящего здания пожарные вывели женщину.
Пожар был локализован на площади порядка 120 кв. м.