Двух человек спасли во время пожара в пригороде Барнаула

Мужчину и женщину спасли во время пожара в барнаульском микрорайоне Затон, медпомощь им не понадобилась, сообщили в краевом МЧС.

Информация о возгорании в жилом деревянном доме по улице Лоцманской поступила диспетчеру 24 ноября в 23:34.

С огнём боролись 34 человека личного состава и семь пожарных машин, помогали и добровольцы. На ликвидацию открытого горения ушло около 30 минут. Пройденная пламенем площадь составила более 100 квадратных метров.

В ведомстве не назвали причину происшествия, но призвали быть осторожными при обращении с огнём, а также уделить внимание состоянию печей и электрооборудования.