Двух человек спасли во время пожара в пригороде Барнаула
С огнём боролись 34 человека личного состава и семь единиц техники
25 ноября 2022, 10:49, Никита Черников
Мужчину и женщину спасли во время пожара в барнаульском микрорайоне Затон, медпомощь им не понадобилась, сообщили в краевом МЧС.
Информация о возгорании в жилом деревянном доме по улице Лоцманской поступила диспетчеру 24 ноября в 23:34.
С огнём боролись 34 человека личного состава и семь пожарных машин, помогали и добровольцы. На ликвидацию открытого горения ушло около 30 минут. Пройденная пламенем площадь составила более 100 квадратных метров.
В ведомстве не назвали причину происшествия, но призвали быть осторожными при обращении с огнём, а также уделить внимание состоянию печей и электрооборудования.
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