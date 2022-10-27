Двоих детей из Алтайского края обкрадывал собственный отец

В Яшкинском районе Кемеровской области осудили 40-летнего местного жителя. Как сообщает «Сиб.Медиа», он присваивал средства двоих своих детей, которые жили у родной тёти в Алтайском крае.

Как установил суд, с сентября по декабрь 2021 года мужчина переводил с банковских счетов своих сыновей пяти и девяти лет деньги, которые они получали в связи с потерей кормильца, на свою банковскую карту. В общей сложности он присвоил около 76 тысяч рублей. Выяснилось, что жена мужчины скончалась, а он не стал законным представителем детей — это право отошло родной тёте мальчиков.

Женщина обратилась в полицию, когда обнаружила пропажу денег. Правоохранители выяснили, что у мужчины был доступ к банковским счетам детей. Он признал свою вину и сотрудничал со следствием — ему назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ.