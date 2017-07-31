Двух девушек, делавших селфи на КАД в Петербурге, сбила машина

ЧП произошло в воскресенье, 30 июля

31 июля 2017, 11:49

Автомобиль сбил двух девушек, устроивших фотосессию на Кольцевой автодороге в Петербурге, сообщает "Росбалт"

ЧП произошло вечером в воскресенье, 30 июля, на внутреннем кольце КАД. Девушки фотографировались  на фоне Финского залива. Они вышли на дорогу, чтобы сделать фотографии, и попали под машину на дамбе, примерно за два километра до поворота на Кронштадт.

Пострадавших доставили в местную больницу. По данному факту  проводится проверка.

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