Двух девушек, делавших селфи на КАД в Петербурге, сбила машина

Автомобиль сбил двух девушек, устроивших фотосессию на Кольцевой автодороге в Петербурге, сообщает "Росбалт".

ЧП произошло вечером в воскресенье, 30 июля, на внутреннем кольце КАД. Девушки фотографировались на фоне Финского залива. Они вышли на дорогу, чтобы сделать фотографии, и попали под машину на дамбе, примерно за два километра до поворота на Кронштадт.

Пострадавших доставили в местную больницу. По данному факту проводится проверка.