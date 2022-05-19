Двухэтажный частный дом сгорел в пригороде Барнаула

Частный дом сгорел в пригородном поселке Бельмесево неподалеку от Барнаула. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание произошло в строении на улице Солнечная.

На момент приезда спасателей открытым огнём горел двухэтажный частный дом. Существовала угроза перехода огня на другие жилые строения. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Люди из дома вышли самостоятельно, никто не пострадал. На месте работали 30 человек личного состава, 7 единиц техники. Причина пожара уточняется.