Двухлетний ребенок попал в реанимацию после нападения бродячей собаки

В подмосковном Ногинске в воскресенье вечером, 26 мая, бродячая собака напала на двухлетнего ребенка, сообщает региональный СК.

Отмечается, что инцидент произошел во дворе жилого дома. Ребенок получил сильные укусы и был доставлен в реанимационное отделение больницы. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники ведомства приступили к доследственной проверке. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.