Двум новосибирцам потребовалась помощь спасателей после игр с наручниками

Двое мужчин пристегнули себя друг к другу наручниками и забыли о ключах. В итоге им понадобилась помощь спасателей. Инцидент произошёл в Новосибирске 2 мая, сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу МАСС.

Мужчины в компании девушек решили развлечься с помощью наручников. Как обнаружилось позднее, ключей от них в квартире не было и пришлось вызывать спасателей.

Пока сотрудники МЧС ехали на вызов, один из мужчин — 1998 года рождения — самостоятельно смог выбраться из оков с помощью отвёртки. Второго застрявшего освободили спасатели.

Ранее в Республике Алтай задержали автолюбителя, который подделал водительское удостоверение, вклеив туда буквы из газеты. Мужчина пытался «открыть» недостающую ему категорию водительских прав.

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