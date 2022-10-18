«Дядь, нормально всё?» Жители Ейска сняли на видео лётчика, катапультировавшегося из Су-34

В Сети появилось видео с пилотом Су-34, который катапультировался перед падением самолёта возле многоэтажного жилого дома в Ейске.

«Вон он, лётчик. Дядь, нормально всё? Давайте я вам помогу. Там второй, вас же там двое. Давайте я вам помогу, как у вас отцепляется система? Давай, брат, ты говори, что надо», — пытались местные жители оказать помощь пострадавшему пилоту.

Напомним, катастрофа произошла вечером 17 октября, истребитель упал во дворе дома, в результате здание загорелось. По последним данным, погибли 13 человек и около 20 пострадали.

В Минобороны заявили, что военный самолёт потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта. Судя по докладу катапультировавшихся лётчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте.

Ранее amic.ru рассказал, что на данный момент известно о крушении Су-34 в Краснодарском крае.