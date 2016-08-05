Екатеринбуржец поймал выпавшую из окна восьмого этажа четырехлетнюю девочку

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Житель Екатеринбурга поймал четырехлетнюю девочку, которая выпала из окна восьмого этажа. В итоге ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом плеча, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Инцидент произошел вечером в четверг, 4 августа, на улице Бебеля. Местная жительница забрала из детсада свою дочь, привела ее домой, накормила, а затем пошла на работу. При этом женщина заперла все двери и окна и оставила девочке мобильный телефон.

По данным полиции, через некоторое время малышка решила отправиться к маме. Для того чтобы выйти из дома, она вылезла в окно и сорвалась вниз. Девочку заметил 40-летний мужчина, который гулял во дворе с собакой.

По словам Горелова, предварительно установлено, что девочка получила закрытый перелом правой плечевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. В данный момент малышка госпитализирована.

В полиции подчеркнули, что спасший девочку мужчина – электромонтер местного предприятия – в результате инцидента сломал руку.