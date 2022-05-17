Экс-директора бийского социального учреждения осудят за присвоение премий работников и служебный подлог

Экс-директора одного из социальных учреждений Бийска осудят по обвинению в превышении должностных полномочий, растрате денежных средств с использованием служебного положения и служебном подлоге. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю, с 2017 по 2020 год женщина дала указания подчинённым передать ей части денежных средств, полученных ими в качестве премии.

В результате своих преступных действий бывший руководитель незаконно получила от четырёх работников 200 тысяч рублей.

Кроме того, с 2014 по 2021 год директор учреждения трудоустроила в организацию на должность рабочих по обслуживанию зданий своих знакомых, а также дала указание изготовить подложные документы, в том числе табели учёта рабочего времени о якобы исполнении ими своих служебных обязанностей. В результате женщина присвоила более 750 тысяч рублей, чем причинила значительный материальный ущерб социальному учреждению.

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Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 1 ст. 292 УК РФ передано в суд.