Экс-директора «Сибэнергомаша» приговорили к семи годам колонии за мошенничество на 1,7 млрд рублей

Генерального директора компании «НОВАЭМ», который ранее возглавлял холдинг, входящий в состав барнаульского завода «Сибэнергомаш», приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

По версии следствия и суда, гендиректор взял сразу несколько кредитов на сумму 1,7 млрд рублей. В банк он предоставил документы, в которых казывались ложные сведения о финансово-экономическом состоянии компании. В результате у сотрудников банка сложилось ложное мнение о его платежеспособности. Полученные подобным путем деньги он потратил по своему усмотрению.

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Кроме лишения свободы осужденному запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.