Экс-главу "Трансаэро" обвинили в растрате 1,3 миллиарда рублей

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Экс-гендиректор "Трансаэро" Александр Бурдин заочно обвиняется в растрате 1,3 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Следственный комитет.

Агентство отмечает, что ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера авиакомпании.

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"В рамках расследования уголовного дела установлено, что в период с 4 марта по октябрь 2016 года невыплата установленных законом выплат 6804 работникам авиакомпании составила не менее 400 миллионов рублей", - отметили следователи. Также они сообщили, что Бурдин "с октября 2015 по сентябрь 2017 года, злоупотребляя полномочиями, совершив ряд финансово-экономических сделок, похитил имущество путем растраты, причинив тем самым ОАО "АК "Трансаэро" ущерб на общую сумму свыше 1 миллиарда 300 миллионов рублей".

При этом в период образования долгов по зарплате, по данным СК, экс-гендиректор "имел финансовую возможность для их погашения, однако, ставя личные интересы выше интересов работников компании, осуществлял расходы на выплату заработной платы себе, а также на иные услуги, чем существенно нарушил трудовые права работников авиакомпании". Уточняется, что с целью избежать привлечения к ответственности глава "Трансаэро" скрылся от правоохранителей, из-за чего его объявили в международный розыск.

Агентство пишет, что расследование дела по факту полной невыплаты зарплат и растраты в особо крупном размере ведут следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Бурдин руководил "Трансаэро" с ноября 2015 года (ранее он был замгендиректора по финансам), затем с сентября до конца октября прошлого года возглавлял "ВИМ-Авиа". "Трансаэро" прекратила полеты осенью 2015 года из-за долга в 250 миллиардов рублей. Позднее у компании отозвали сертификат эксплуатанта, а в сентябре прошлого года ее признали банкротом.