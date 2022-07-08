Экс-полицейский, обвинённый в убийстве Джорджа Флойда, получил ещё один срок
Судья приговорил экс-полицейского к 252 месяцам лишения свободы, причём вычел из них семь месяцев
8 июля 2022, 10:52, Илья Звягинцев
Бывший полицейский, которого обвинили в убийстве Джорджа Флойда, получил ещё один тюремный срок. Об этом сообщает телеканал NBC.
Напомним, что Дерек Шовин уже отбывает срок в 22,5 года. Власти Миннесоты признали его виновным в убийстве второй и третьей степени.
На слушании по нарушению гражданских прав Джорджа Флойда государственный обвинитель попросил дать экс-полицейскому 25 лет тюрьмы.
Судья приговорил экс-полицейского к 252 месяцам лишения свободы, причём вычел из них семь месяцев, которые Шовин уже отбыл.
В судебном решении отмечается, что оба наказания будут исполняться одновременно.
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