Экс-прокурор Новосибирской области за взятки помогал местному ТЦ уйти от проверок

Бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева задержали за получение взятки от местных бизнесменов и представителей криминального мира. Об этом сообщает NGS.ru.

Как рассказал источник издания, Фалилеев получил деньги за покровительство и уход от проверок от собственников ТЦ “Восток”. В начале февраля приставы хотели закрыть торговый центр по решению суда за нарушение пожарной безопасности. Однако “Восток” почему-то продолжил работу. Во время проверки ТЦ сотрудниками ФСБ был задержан обнальщик. Он выводил за границу от 4 млн до 20 млн руб. в день.

Владимир Фалилеев возглавил прокуратуру Новосибирской области в мае 2015-го. Он должен был занимать должность до 2020 года, но в ноябре 2018-го досрочно покинул пост.