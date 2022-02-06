Экс-замминистра юстиции пропал в Подмосковье

Бывший заместитель министра юстиции России Владимир Ялунин пропал в Подмосковье. Как сообщает ТАСС, мужчина решил покататься на квадроцикле и исчез — в ходе поисковой операции недалеко от церкви в селе Козино спасателям удалось найти следы транспортного средства.

Как рассказали в ГУ МЧС, следы ведут к разлому льда, который примерно соответствует предполагаемым размерам техники — предположительно, он мог провалиться под лёд. Сейчас на месте работают водолазы.

Ялунин пропал поздно вечером 5 февраля. Информация об этом поступила в МЧС в 00:15.