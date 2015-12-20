Эксперты назвали предварительные причины взрыва газа в доме Волгограда
Основная причина взрыва газа в доме Волгограда - несоблюдение техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.
20 декабря 2015, 16:00
Эксперты рассматривают предварительную версию - несоблюдение техники безопасности при обращении с газовым оборудованием - в качестве основной причины взрыва в жилом доме в Волгограде. Об этом сообщает "Интерфакс".
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"Предварительно могло иметь место несоблюдение установленных норм и правил при обращении с газовым оборудованием во время выполнения ремонтных работ. Также рассматривается и бытовая версия", - сказал источник в экстренных службах изданию.
Он также рассказал, что версия теракта не рассматривается.
Как ранее сообщало ИА "Амител", взрыв бытового газа произошел в жилом доме Волгограда в воскресенье, 20 декабря, в 11.50 (мск). В результате ЧП произошло обрушение трех квартир. Взрыв прогремел на седьмом этаже.
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