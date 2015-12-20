Эксперты назвали предварительные причины взрыва газа в доме Волгограда

Эксперты рассматривают предварительную версию - несоблюдение техники безопасности при обращении с газовым оборудованием - в качестве основной причины взрыва в жилом доме в Волгограде. Об этом сообщает "Интерфакс"









"Предварительно могло иметь место несоблюдение установленных норм и правил при обращении с газовым оборудованием во время выполнения ремонтных работ. Также рассматривается и бытовая версия", - сказал источник в экстренных службах изданию.





Он также рассказал, что версия теракта не рассматривается.



