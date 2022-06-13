Эрдоган призвал не доверять Западу в вопросах политики

Западу нельзя доверять в вопросах политики, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Когда мы спрашиваем у Греции, для чего вы создаете эти американские базы, они отвечают: „Против России“. А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, с западными странами можно сотрудничать в сферах науки или искусства, но не политики.

В начале июня власти Турции сменили название страны в официальных документах с Turkey на Türkiye.