Эрдоган призвал не доверять Западу в вопросах политики
Тем не менее, по мнению президента Турции, с ними можно сотрудничать в сферах науки или искусства
13 июня 2022, 12:00, Никита Черников
Западу нельзя доверять в вопросах политики, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Когда мы спрашиваем у Греции, для чего вы создаете эти американские базы, они отвечают: „Против России“. А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики», — цитирует его ТАСС.
По его мнению, с западными странами можно сотрудничать в сферах науки или искусства, но не политики.
В начале июня власти Турции сменили название страны в официальных документах с Turkey на Türkiye.
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