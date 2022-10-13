ЕС отказался вступаться за Украину в ядерном конфликте с Россией
Возможная реакция западных стран «приведёт к уничтожению российской армии», глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал отнестись к этому предупреждению серьёзно
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ. Об этом пишет ТАСС.
«Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», — пояснил глава внешнеполитической службы ЕС.
Он предупредил, что возможная реакция западных стран «приведёт к уничтожению российской армии», и призвал отнестись к этому предупреждению серьёзно.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в случае применения Москвой ядерного оружия на Украине последуют серьёзные меры. Он добавил, что не раскроет, каким будет ответ альянса на действия России.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия на Украине, посоветовал журналистам читать ядерную доктрину России. Он подчеркнул, что в ней содержатся ответы на такой вопрос.