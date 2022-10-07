Еще один мобилизованный погиб в новосибирском военном училище

Тело ещё одного мобилизованного обнаружили на территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ). Как сообщает ТАСС, эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

Напомним, что 3 октября Шалабаева рассказала о первом погибшем в НВВКУ. Смерть россиянина в воинской части наступила во сне, пояснила она. Следователи подключились к выяснению причин инцидента.

По словам Шалабаевой, сейчас компетентные органы разбираются со смертью второго мужчины. Местные СМИ сообщают, что он мог погибнуть в результате насильственных действий, однако официально информация пока не подтверждена.