Ещё одно смертельное ДТП произошло в Алтайском крае

3 января в Поспелихинском районе жертвой автомобильной аварии стал водитель автомобиля «ИЖ Ода». Также в этом ДТП пострадали женщина и ребёнок

04 января 2023, 00:54, ИА Амител

Фото: vk.com/incident22

3 января около 17:00 в Поспелихинском районе Алтайского края на трассе в лобовой аварии столкнулись Toyota Spacio и «Иж Ода». Водитель второй машины погиб на месте. В местную районную больницу госпитализировали с травмами женщину и девочку, ехавших в иномарке, пишет «Инцидент Барнаул».

Напомним, что недалеко от места этой аварии ранее 3 января произошло другое ДТП, в котором погибли шесть человек, включая детей.