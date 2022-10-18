Есть погибшие и пропавшие без вести. Что известно о разбившемся истребителе Су-34 в Ейске

Вечером 17 октября в Ейске (Краснодарский край) рядом с жилым домом упал истребитель-бомбардировщик Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полёт. ЧП произошло вскоре после взлёта. Лётчики успели катапультироваться, на месте крушения возник пожар, в том числе на нескольких этажах девятиэтажки. Причиной крушения Су-34 в Ейске стало возгорание одного из двигателей, позднее сообщили в Минобороны РФ.

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В военном ведомстве уточнили, что авария произошла после взлёта с одного из аэродромов Южного военного округа, при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта. «По докладу катапультировавшихся лётчиков причиной крушения самолёта стало возгорание одного из двигателей при взлёте. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта», — пишет ТАСС.

На место ЧП по поручению президента прибыли глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, руководитель МЧС Александр Куренков и глава Минздрава Михаил Мурашко. Последний сообщил, что жертвами крушения стали три человека. При этом ранее ТАСС со ссылкой на МЧС передавал, что погибли шесть человек, а министерство ГО и ЧС Краснодарского края — четыре. Ещё шесть человек пропали без вести, 22 пострадали.

По последним данным, число погибших в результате падения Су-34 выросло до 13 человек.

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19 пациентам была оказана медицинская помощь. Госпитализировали в итоге 15 жителей, из них четверо находятся на искусственной вентиляции лёгких в связи с тяжёлыми ожогами.

Самолёт упал в районе пересечения улиц Коммунистическая и Красная, поблизости от торгового центра «Меотида». После падения истребителя загорелся дом по адресу Коммунистическая улица, 20/1. Как информирует МЧС, огнём оказались охвачены пять этажей девятиэтажки. В Минобороны сообщили, что горит разлившееся топливо. Площадь пожара составила около 2 тысяч кв. м. В результате были повреждены 72 квартиры в двух подъездах. Через несколько часов пламя удалось потушить. Всего в данном доме проживают около 600 человек.

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Посадить самолёт при отказе одного из двигателей, когда высота уже набрана, вполне возможно, приводят мнение главреда портала Avia.ru Романа Гусарова «Ведомости». «Совершенно другое — взлёт. На взлёте может не хватить ни высоты, ни скорости. Плюс полные топливные баки и боевая нагрузка. Вероятно, у пилотов даже не было возможности маневрировать», — считает эксперт. По мнению Гусарова, версия с возгоранием одного из двигателей выглядит правдоподобной.

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Позднее Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения истребителя.

Семьи погибших при крушении Су-34 в Ейске получат по 1 млн рублей, пострадавшие — 400 тысяч, заявили власти Краснодарского края.