Еврокомиссия предложила механизм ограничения цены на газ

Еврокомиссия предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в размере 275 евро за мегаватт-час — это порядка 2700 евро за 1000 кубометров. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает РИА Новости.

Она также отметила, что механизм коррекции рынка будет запускаться при выполнении двух условий. Первое — если цена газа превышает определённый уровень в течение двух недель. Второе — если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет 58 евро или больше в течение 10 торговых дней.

По словам Симсон, работать этот механизм будет автоматически.

Новости

Политика «Газпром» заявил об оседании на Украине газа, предназначенного для Молдавии

Отметим, что ранее «Газпром» предупредил о возможном снижении поставок, из-за того что часть поставляемого в Молдавию через Украину газа не доходит до Кишинёва. Биржевые цены на газ резко ускорили темпы роста. В частности, ближайшие фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1255,6 доллара за тысячу кубометров.

В течение 2022 года из-за спецоперации на Украине, санкций и отказа ряда стран от российского топлива стоимость газа на бирже TTF за 1 тысячу кубометров достигала почти 3,5 тысячи долларов.