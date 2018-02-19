Фальшивой двухтысячной купюрой впервые расплатились в России

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Житель Амурской области воспользовался фальшивой банкнотой номиналом 2 тысячи рублей на заправке. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры региона.

Уточняется, что инцидент произошел 8 февраля. Оператор принял деньги от клиента, а позднее заметил, что они являются поддельными. После этого сотрудники заправки обратились в полицию.

Стражи порядка изъяли купюру и исследовали ее. Результаты экспертизы показали, что банкнота была изготовлена не производством ФГУП "Гознак", а путем цветной струйной печати.

По факту изготовления и сбыта поддельных денег было возбуждено уголовное дело.

СМИ подчеркивают, что это был первый в РФ случай выявления поддельной двухтысячной купюры.