Причиной стало навязывание российским разработчикам платёжного инструмента

17 января 2023, 23:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Apple почти на 1,2 млрд рублей за навязывание российским разработчикам платёжного инструмента компании при создании приложений для iOS. Об этом сообщает ТАСС.

В июле 2022 года антимонопольщики признали Apple нарушившей антимонопольное законодательство из-за навязывания своего платёжного инструмента разработчикам. В частности, магазин приложений App Store запрещал разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами магазина, а также использовать альтернативные способы оплаты.

Сейчас, в результате проведённого расследования, ФАС решила оштрафовать американскую компанию на 1,117 млрд рублей, или более 17 млн долларов. У компании есть два месяца на оплату штрафа с момента вступления документа о наложении санкции в силу.

Отметим, что ранее ФАС выдавала схожее предупреждение и Google, однако в 2022 году компания внесла необходимые изменения в правила программы для разработчиков, сняв запрет на использование сторонних платёжных систем.