Фасад здания молочного комбината в Барнауле пострадал от огня

Утром 15 марта в Барнауле загорелось производственное здание на территории Барнаульского молочного комбината по проспекту Космонавтов, сообщает МЧС по Алтайскому краю.

От возгорания пострадал фасад, но на людей огонь не перекинулся. В 10:22 сообщалось, что пожар удалось локализовать.

Напомним, 12 марта на улице Попова в Барнауле загорелось складское помещение. Пожарно-спасательные подразделения помогли выбраться из опасной зоны одному человеку. На месте происшествия работали четыре звена газодымозащитной службы.