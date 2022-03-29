Фейковый «Россграм» собирает данные банковских карт пользователей

В магазине приложений Play Market мошенники разместили фальшивый «Россграм». Оно ворует данные банковских карт и устанавливает на устройство вредоносный софт, пишет «Коммерсант».

Специалисты лаборатории практического анализа защищённости «Инфосистемы Джет» отметили, что фейковое приложение, мимикрирующее под официальный «Россграм», установили уже больше 100 тысяч раз.

При использовании приложения одним пользователям показывается заглушка о том, что соцсеть скоро будет запущена, а другим выдаётся сообщение о выигрыше крупной суммы денег. После этого якобы техподдержка соцсети просит пользователя ввести данные банковской карты, которые отправляются на мошеннический сервер.

«Хотя приложение потенциально может выполнять и другую вредоносную активность, сейчас основной его функционал — это кража банковских данных», — предостерегают специалисты.

Ранее сообщалось, что российская соцсеть «Россграм» не заработала в обещанный срок — 28 марта.