Фигуранты дела о контрабанде леса на 33 млн рублей в Алтайском крае отделались штрафом

В Алтайском крае фигуранты дела о контрабанде леса стоимостью 33 млн рублей отделались условными сроками. Как сообщает «КП-Барнаул», с января по октябрь 2019 года двое предпринимателей способствовали незаконному провозу лесоматериалов через границу страны.

Товар провозили при помощи поддельных сопроводительных документов на транспортировку. В результате за пособничество в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере одному из виновных назначили наказание в виде 6,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года и штрафа в размере 750 тысяч рублей. Второй фигурант дела получил шесть лет условно с испытательным сроком на четыре года и штраф 700 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и пока может быть обжалован.