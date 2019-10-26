Фотографии с места массового убийства в воинской части Забайкалья появились в Сети
На снимках можно увидеть самого стрелка и место, где произошла трагедия
Телеграм-канал Mash опубликовал фотографии из забайкальской воинской части, где солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам.
По предварительным данным, на этот поступок парня подтолкнули неуставные отношения на службе.
Что случилось в военной части Забайкальского края, где солдат застрелил сослуживцев
Ранее Минобороны сообщало, что стрельба произошла из-за личных переживаний молодого человека, которые не связаны со службой. Проведенная проверка установила, что неуставные отношения в части все-таки имели место быть.
В частности, один из погибших имел звание сержанта и, как рассказали сослуживцы, не всегда вел себя адекватно.
По результатам всех проверок руководство части понесет ответственность за допущенную трагедию.
Напомним, в пятницу, 25 октября, около 18:20 по местному времени в поселке Горном Забайкальского края военнослужащий ремонтно-технической базы расстрелял своих сослуживцев. Восемь человек погибли на месте, двое были ранены.