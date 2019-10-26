Фотографии с места массового убийства в воинской части Забайкалья появились в Сети

Телеграм-канал Mash опубликовал фотографии из забайкальской воинской части, где солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам.

По предварительным данным, на этот поступок парня подтолкнули неуставные отношения на службе.

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Вопрос дня Что случилось в военной части Забайкальского края, где солдат застрелил сослуживцев

Ранее Минобороны сообщало, что стрельба произошла из-за личных переживаний молодого человека, которые не связаны со службой. Проведенная проверка установила, что неуставные отношения в части все-таки имели место быть.

В частности, один из погибших имел звание сержанта и, как рассказали сослуживцы, не всегда вел себя адекватно.

По результатам всех проверок руководство части понесет ответственность за допущенную трагедию.

Напомним, в пятницу, 25 октября, около 18:20 по местному времени в поселке Горном Забайкальского края военнослужащий ремонтно-технической базы расстрелял своих сослуживцев. Восемь человек погибли на месте, двое были ранены.