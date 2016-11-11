ФСБ опубликовала видео задержания диверсантов в Крыму

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ФСБ обнародовала видеозапись, на которой происходит задержание украинских диверсантов в Севастополе, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в четверг, 9 ноября. При себе задержанные имели оружие, боеприпасы и взрывчатку. Также у них обнаружили карты объектов, где они планировали совершить диверсии.

Одного из диверсантов задержали на улице, далее его отвезли в квартиру, где он проживал. Там силовики нашли оружие, чистые листы бумаги формата А4 с печатями воинской части А0235 Министерства обороны Украины, а также сувенирную тарелку к 20-летнему юбилею этой же части.