ФСБ опубликовала видео задержания диверсантов в Крыму
У задержанных при себе имелись боеприпасы и взрывчатка
11 ноября 2016, 11:37
Фото: ntv.ru
ФСБ обнародовала видеозапись, на которой происходит задержание украинских диверсантов в Севастополе, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в четверг, 9 ноября. При себе задержанные имели оружие, боеприпасы и взрывчатку. Также у них обнаружили карты объектов, где они планировали совершить диверсии.
Одного из диверсантов задержали на улице, далее его отвезли в квартиру, где он проживал. Там силовики нашли оружие, чистые листы бумаги формата А4 с печатями воинской части А0235 Министерства обороны Украины, а также сувенирную тарелку к 20-летнему юбилею этой же части.
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