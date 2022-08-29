ФСБ сообщила ещё об одном украинском диверсанте, который причастен к смерти Дарьи Дугиной

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила ещё об одном украинском диверсанте, который причастен к смерти журналистки Дарьи Дугиной. Как пишет РИА Новости, им оказался гражданин Украины Богдан Цыганенко.

По информации ведомства, мужчина 1978 года рождения приехал в Россию через Эстонию 30 июля и уехал из страны за день до убийства Дугиной. Цыганенко обеспечил Наталью Вовк поддельными автономерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также вместе с Вовк собрал самодельную бомбу в арендованном гараже.

По информации РИА Новости, мужчина жил в Донецке. Его родственники рассказали, что он уехал из города в начале июля вместе со своей матерью, после чего ни разу не выходил на связь.

Напомним, что вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье был взорван автомобиль Дугиной. 22 августа ФСБ сообщила, что нападение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем стала Вовк.

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