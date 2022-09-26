ФСБ задержала во Владивостоке японского консула за сбор секретных сведений

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании с поличным японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке. Как сообщает РИА Новости, дипломат задержан при получении сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае за денежное вознаграждение.

ФСБ опубликовала видео, на котором Тацунори признаёт свою вину. Отмечается, что японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, тогда как сам консул объявлен персоной нон грата.