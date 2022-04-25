ФСБ: задержанные за покушение на Соловьева планировали убить Киселева и Симоньян

Задержанные в Москве подозреваемые в покушении на телеведущего Владимира Соловьёва также обсуждали убийство гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, главного редактора RT Маргариты Симоньян, её супруга Тиграна Кеосаяна и других связанных с государственными медиа журналистов. Об этом сообщает один из задержанных на видео, снятом ФСБ России, пишет РИА Новости.

Мужчина на кадрах рассказал о планах террористической группировки. Он также добавил, что вместе с остальными задержанными обсуждал «поджоги машин с символикой в поддержку спецоперации и военкоматов».

На вопрос о том, в какие сроки планировалось убить Владимира Соловьёва, один из подозреваемых ответил: «Как можно скорее». Личности задержанных не раскрываются.

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Напомним, что о предотвращении покушения заявил ранее президент России Владимир Путин. В ходе обысков силовики изъяли самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.