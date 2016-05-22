Футболиста "Динамо" Андрея Ещенко избили в Москве. Видео

Фото: readfootball.com

Неизвестные избили футболиста московского "Динамо" Андрея Ещенко в Москве. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил портал Life.

Инцидент произошел на площади Никитских ворот. Портал отмечает, что автомобиль Range Rover, в котором также находился футболист, остановился на площади, а затем произошла потасовка. Подчеркивается, что она началась еще в салоне автомобиля. Позже из джипа выскочили девушка и двое мужчин, которые продолжили драться на улице. Разнять дерущихся смогли сотрудники ГИБДД, которые находились неподалеку.

Затем нападавший сел на пассажирское сиденье и уехал. Инспекторы передали Ещенко полицейским. Очевидцы утверждают, что лицо футболиста было все в крови, но сам спортсмен от медицинской помощи отказался.

Портал добавляет, что, по некоторым данным, причиной избиения футболиста мог стать вылет "Динамо" из чемпионата России по футболу.

Напомним, 21 мая в заключительном туре чемпионата "Динамо" уступило петербургскому "Зениту" со счетом 0:3 и впервые в истории покинуло высший дивизион отечественного футбола. Ещенко пробыл на поле все время, однако не отметился результативными действиями.