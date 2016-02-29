"Газель" задним ходом сбила 85-летнего пенсионера в Барнауле

Серьезная авария произошла в Барнауле 27 февраля в дворовом проезде на улице Чайковского – под колеса "Газели" попал 85-летний пенсионер, сообщили ИА "Амител" в городском отделении пропаганды безопасности дорожного движения. Водитель грузового транспорта сдавал задним ходом и в этот момент сбил пожилого мужчину. Пострадавший был госпитализирован в горбольницу №1. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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Прочее Двух подростков сбили в Барнауле на пешеходном переходе

Днем ранее другое ДТП с участием пешехода произошло на проспекте Ленина. Автомобиль Toyota Corolla Fielder, двигаясь на зеленый сигнал светофора, не пропустил пешехода, который также переходил дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу. Пострадавшему была оказана медпомощь.

28 февраля еще один пешеход попал под колеса автомобиля KIA. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Всего в период с 22 по 28 февраля в краевой столице было зафиксировано 363 дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали 32 человека, 12 человек были сбиты на дорогах города.











