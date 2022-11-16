«Газель» загорелась на барнаульской автозаправке

В Барнауле потушили загоревшуюся «Газель», сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл 16 ноября на заправке «Газойл» на улице Мамонтова.

«Благодаря тому, что водитель не растерялся и самостоятельно выкатил автомобиль после заправки от колонки и сам же огнетушителем потушил возгорание в моторном отсеке, удалось избежать значительных материальных потерь. Прибывшим к месту пожара подразделениям пожарно-спасательной части № 9 оставалось лишь пролить двигатель», — рассказали в ведомстве.

Общая площадь возгорания составила около 0,5 кв. м. Предварительная причина случившегося — неисправность узлов и механизмов транспортного средства.