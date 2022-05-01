Гендиректор курорта «Красная Поляна» погиб в горах Сочи

В горах около Сочи погиб 37-летний генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

«Круковский любил горы и нашёл покой в них. Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами», — сказали в пресс-службе организации.

Собеседник агентства подчеркнул, что бизнесмен погиб во время похода на тропе к Ачипсинской крепости. При падении он получил травмы, несовместимые с жизнью. Прощание с Круковским состоится 3 мая, оно пройдёт в «Красной Поляне».

Андрей Круковский руководил курортом с 2019 года, а работал там в составе совета директоров с 2015 года. Он создатель проектов, среди которых — создание экологического курорта «Лагонаки» и строительство канатной дороги на гору Ахун.