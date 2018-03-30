Гендиректора компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" задержали в Кемерово

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В Кемерово задержана гендиректор компании-собственника здания сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя СКР Светлану Петренко.

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По ее словам, именно предприятию Богдановой - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" - принадлежало здание ТЦ, в котором 25 марта произошел пожар.

В ходе следствия установлено, что гендиректор компании-собственника, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не раз получала уведомления от подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности. При этом она, занимаясь только сдачей в аренду новых торговых площадей, не принимала мер для устранения недостатков.

Подчеркивается, что сотрудники СК уже провели обыск в жилье Богдановой. Вскоре ей предъявят обвинения по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".

Напомним, жертвами пожара в кемеровском ТЦ стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание восстановлению не подлежит, его будут сносить.