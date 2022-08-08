Генпрокуратура начала проверку ПФР из-за нарушений при выплатах пособий для детей

Генпрокуратура России начала проверку деятельности Пенсионного фонда России (ПФР) из-за выявленных нарушений в региональных отделениях организации. Как сообщает пресс-служба ведомства, поводом стали случаи неправомерного отказа гражданам в выплате пособий для детей до 17 лет.

Причиной для проверки стало обращение из Краснодарского края — там в мае текущего года жители пожаловались на местное отделение ПФР, которое отказало в выплате с указанием на доход, превышающий краевой прожиточный минимум на душу населения.

«Однако прокурорами установлено, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, а произведённые в автоматическом режиме расчёты некорректны», — подчёркивает пресс-служба.

В результате был организован пересмотр всех решений, в которых отказывали выплачивать средства, ссылаясь на превышение уровня дохода семьи — вскрылось 1048 дел. Права жителей края уже восстановлены. К дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица территориального отделения фонда.

«Учитывая распространённый характер таких нарушений, Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована проверка деятельности Пенсионного фонда России, выступающего оператором ряда информационных ресурсов, в части исполнения законодательства при заключении и выполнении государственных контрактов на создание и развитие электронных информационных систем», — говорится в сообщении.