Глав золотодобывающих предприятий в Алтайском крае признали виновными в незаконном обороте драгметаллов

Учредители золотодобывающего предприятия признаны виновными в незаконном обороте драгоценных металлов. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в зависимости от роли их признали виновными по ч. 5 ст. 191 («Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов, совершённые в крупном размере группой лиц по предварительному сговору») и ч. 4 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам»).

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Следствие и суд установили, что с мая по декабрь 2019 года трое фактических руководителей артелей старателей «Алтай-2» и «Сибирь» по предварительному сговору организовали выполнение работ по незаконной добыче драгметаллов на участке, не предусмотренном лицензией, которые после незаконно хранили и перевозили под видом минерального сырья, содержащего драгметаллы.

Полученное в результате переработки золото они продавали в один из коммерческих банков, несмотря на то, что оно подлежало обязательной сдаче в Госфонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. Действия глав предприятий нанесли вред государству на общую сумму более 18 миллионов рублей. В отношении одного из предпринимателей ранее был вынесен приговор в связи с заключением им досудебного соглашения — суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет, со штрафом в размере более 3 млн рублей.

Кроме того, предприниматель, который собирался купить золотодобывающие предприятия, совместно с одним из учредителей попытался дать взятку оперативному сотруднику в размере 300 тысяч рублей. Однако оперативник, не имея намерений получать взятку, отказался её принять, а преступные действия взяткодателей в дальнейшем были пресечены сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

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В ходе предварительного следствия фигуранты признали свою вину, на их имущество наложили арест на общую сумму более 20 миллионов рублей. Суд принял во внимание доводы следствия и назначил одному из учредителей наказание в виде в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей, а второму — два года лишения свободы условно с установлением испытательного срока на три года, со штрафом 100 тысяч рублей. Попытавшийся дать взятку индивидуальный предприниматель приговорён к семи годам лишения свободы условно, с установлением испытательного срока на пять лет, со штрафом в размере 600 тысяч рублей.