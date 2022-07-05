Глава Минпромторга Мантуров спрогнозировал постепенное снижение цен на автомобили в течение года

Цены на автомобили в России снизятся в течение года, предпосылок к резким скачкам стоимости нет, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, сейчас ситуация со стоимостью стабилизируется, «потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих».

Сейчас на рынок выходит продукция с закупок января-марта, так как цикл производства машин занимает три-четыре месяца, пояснил он.

«Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно „растягивать“ изменение цены по году, с учётом постепенного восстановления рынка», — цитирует министра РИА Новости.

Напомним, в России выпуск легковых автомобилей в мае рухнул в годовом выражении на 96,7%.