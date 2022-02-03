Глава алтайского сельсовета присвоил себе деньги, направленные на ремонт системы водоснабжения

Глава одного из сельсоветов Бурлинского района Алтайского края предстанет перед судом за присвоение чужого имущества. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.

В декабре 2019 года чиновник присвоил себе деньги, которые должны были пойти на ремонт электрооборудования системы водоснабжения населения. Он дал бухгалтеру указание создать авансовый счёт для перевода денег, сославшись на несуществующий документ.

Полученные деньги глава сельсовета потратил на собственные нужды.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Барнауле перед судом предстанет директор школы, который обманным путём заполучил более 1,7 млн рублей.